Jake Gyllenhaal: Θέλει ακόμα να υποδυθεί τον Batman

Ο Τζέικ Τζίλενχαλ αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί τον Batman, αν του δινόταν η ευκαιρία. Καθώς το κινηματογραφικό σύμπαν της DC με επικεφαλής τον Τζέιμς Γκαν αρχίζει να διαμορφώνεται, οι ηθοποιοί για αρκετούς ρόλους υπερήρωων έχουν επιλεγεί, όπως για τον Superman, το Supergirl και τον Lex Luthor. Ωστόσο, η αναζήτηση ηθοποιού για έναν ήρωα, τον Batman/Μπρους Γουέιν συνεχίζεται.

Ο μόνιμος υποψήφιος για να υποδυθεί τον Batman, όποτε είναι διαθέσιμος ο ρόλος, ο Τζέικ Τζίλενχαλ ρωτήθηκε πρόσφατα για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Σύμπαν της DC ως «Caped Crusader».

«Είναι ένας κλασικός ρόλος. Είναι τιμή. Μιλάμε για ρόλους που έχουν υποδυθεί άλλοι απίστευτοι ηθοποιοί στο παρελθόν…» δήλωσε ο Τζέικ Τζίλενχαλ στο screen rant.

Jake Gyllenhaal Says Playing Batman 'Would Be an Honor Always,' Two Decades After Losing 'Batman Begins' Despite Being Co-Writer's Top Choice https://t.co/SddmvPjXbT — Variety (@Variety) March 19, 2024

«Θα υποδυθώ τον Ιάγο στον Οθέλλο με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και σκέφτομαι την ιστορία των ηθοποιών που έπαιξαν αυτόν τον ρόλο διαχρονικά και με τρομάζει αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο επίπεδο. Σε αυτό δουλεύω αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά. Θα ήταν πάντα τιμή. Αυτά τα πράγματα και αυτοί οι ρόλοι είναι κλασικοί» υπογράμμισε.

Ο Τζίλενχαλ έχει συνδεθεί με τον Μπρους Γουέιν/Batman από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα διασκεύαζε τον Μπάτμαν για τον κινηματογράφο, για την Τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη. Ο Τζίλενχαλ σύμφωνα με το Deadline Hollywood, είχε περάσει από οντισιόν για τον ρόλο και θεωρήθηκε ότι ήταν κορυφαίος υποψήφιος, αλλά τελικά έχασε από τον Κρίστιαν Μπέιλ.

Το όνομά του συνδέθηκε ξανά με τον υπερήρωα το 2017, όταν ο Ματ Ριβς άρχισε να αναζητά ηθοποιούς για την ταινία «The Batman», αλλά τελικά επιλέχθηκε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.