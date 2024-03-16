Τα λάθη του παρελθόντος στοιχειώνουν ακόμη τους ήρωες στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Κίτσος δέχεται την επίσκεψη του πατέρα του, ο οποίος προσπαθεί για μια ακόμη φορά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους.

Ο Φάνης αρχίζει να ανησυχεί μήπως ο κατάσκοπος, που τους είπε ο Ανδρέας ότι έχει βάλει στο μάτι την οικογένειά τους, είναι ο Μαρμάρης.

Παράλληλα, ο Ανδρέας λέει και στον Λουκά ότι ένας κατάσκοπος κυκλοφορεί ανάμεσά τους και πως τα αδέλφια του υποψιάστηκαν πως θα μπορούσε να είναι ακόμα κι η Σοφία!

Ενώ ο Ισίδωρος κλονίζεται όταν καταλαβαίνει πως ένας τρίτος ύποπτος μπορεί να είναι τελικά ο άνθρωπος που μπήκε στη ζωή των Πανθέων έχοντας άλλα σχέδια από αυτά που γνώριζε μέχρι τώρα εκείνος.

Η Νίνα αποφασίζει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τον Μαρμάρη και να τον κατηγορήσει ευθέως για όσα τον υποψιάζεται.

Ο Στάθης απαιτεί από τον Φάνη να του εξηγήσει πως συνδεόταν ο θάνατος του πατέρα του με τη σχέση που είχε με τη ΦΙ-ΠΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Χρυσοστόμη έρχεται ακόμα πιο κοντά στην αποκάλυψη του παράνομου ζευγαριού…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν:

Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)



Πηγή: skai.gr

