Meryl Streep: Επιστρέφει στη σειρά «Only Murders in the Building»

Η Μέριλ Στριπ πρόκειται να εμφανιστεί στον τέταρτο κύκλο της σειράς «Only Murders in the Building». Η Στριπ θα εμφανιστεί ξανά στον ρόλο της Λορέτα Ντάρκιν, τον οποίο υποδύεται από την τρίτη σεζόν της σειράς του Hulu.

Η Λορέτα Ντάρκιν πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση του Όλιβερ στο Μπρόντγουεϊ και οι δυο τους συνδέονται ρομαντικά.

Meryl Streep is returning for ‘ONLY MURDERS IN THE BUILDING’ season 4. pic.twitter.com/ibVmXdEC8v — Film Updates (@FilmUpdates) February 15, 2024

Η σειρά των Στιβ Μάρτιν και Τζον Χόφμαν «Only Murders in the Building» ακολουθεί τους Τσαρλς Χέιντεν Σάβατζ (Μάρτιν), Όλιβερ Πούτναμ (Σορτ) και Μέιμπελ Μόρα (Σελίνα Γκόμεζ), τρεις γείτονες σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης στην πολυκατοικία Arconia, οι οποίοι συνεργάζονται για να ηχογραφήσουν ένα αληθινό podcast για τις δολοφονίες συγκατοίκων τους.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της πλοκής για την τέταρτη σεζόν δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και είναι γνωστό ότι η σεζόν θα ξεκινήσει με τους κεντρικούς χαρακτήρες να κάνουν ένα ταξίδι στο Λος Άντζελες προτού επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη.

Η Μέριλ Στριπ είναι το πιο πρόσφατο επιβεβαιωμένο μέλος του καστ της τέταρτης σεζόν, με τη Μόλι Σάνον να εντάσσεται επίσης πρόσφατα στη σειρά ως «επιχειρηματίας με ισχύ από το Λος Άντζελες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

