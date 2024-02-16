Λογαριασμός
My Style Rocks: Βαθμολογίες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

mystyle

Μπορεί η σημερινή μέρα να μην έχει δοκιμασία, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η πασαρέλα του My Style Rocks θα είναι και εύκολη.

Δείτε το trailer:

Οι ανταποδοτικές χαμηλές βαθμολογίες συνεχίζονται μεταξύ των διαγωνιζόμενων και αρκετές επηρεάζονται αρνητικά από το τελικό αποτέλεσμα.

Οι τρόποι που μπορεί να μεταποιηθεί ένα τζιν παντελόνι και η μετατροπή του σε ένα άλλο ρούχο ή αξεσουάρ επανέρχεται στο πλατό μέσα από μία εμφάνιση που αν και σχετικά απλή, δίνει έμπνευση.

Ποιος δίνει την ιδέα να γίνουν μία ημέρα μαθήματα «περπατήματος» στο My Style Rocks;

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
