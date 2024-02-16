Taylor Swift: Περιήγηση στο Λονδίνο εμπνευσμένη από το «London Boy» της τραγουδίστριας

Οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ θα μπορούν πλέον να ταξιδέψουν στο Λονδίνο και να ζήσουν την εμπειρία θεματικής ξενάγησης που συμπεριλαμβάνει όλα τα αγαπημένα σημεία της τραγουδίστριας στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πεζή περιήγηση έχει διάρκεια 3,5 έως 8 ωρών και θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε πολλές από τις τοποθεσίες που αναφέρονται στο τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας «London Boy».

Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης την ευκαιρία να περάσουν από τοποθεσίες, στις οποίες έχουν γυριστεί βίντεό τραγουδιών της, όπως το «Endgame» και θα επισκεφθούν ορισμένα εστιατόρια, στα οποία είναι γνωστό ότι συχνάζει.

Το ταξιδιωτικό πρακτορείο ToursByLocals προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες εκδρομές «London For Swifties» από ειδικούς.

Η περιήγηση «London Boy» είναι εμπνευσμένη από τις επισκέψεις της τραγουδίστριας στην πόλη με τον τότε φίλο της Τζο Άλγουιν.

Την εποχή που κυκλοφόρησε το τραγούδι το 2019, πολλοί Λονδρέζοι εξέφρασαν τη σύγχυσή τους σχετικά με τον τεράστιο αριθμό τοποθεσιών που αναφέρονται στους στίχους – Camden Market, Highgate, the West End, Brixton, Shoreditch, Hackney, Bond Street και τις δυσκολίες να τις επισκεφθεί κάποιος όλες σε μια μέρα.

Taylor Swift Inspires ‘London Boy’ Tour of the City Geared Toward Swifties: See Details https://t.co/7BXbenxIiX — billboard (@billboard) February 15, 2024

Η Τέιλορ Σουίφτ απάντησε λέγοντας: «Αυτό υποτίθεται ότι θα συμβεί σε διάστημα τριών ετών». «Κάποιος μου είπε: "Νομίζουν ότι μιλάς για μια μέρα" και απάντησα: "Ωχ, δεν θα το καταφέρεις ποτέ. Θα το καταφέρεις σε τρία χρόνια!».

Το «London Boy» είναι ένα από τα πολλά τραγούδια του έβδομου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο πιστεύεται ότι αφορά τον Τζο Άλγουιν, τον επί έξι χρόνια τώρα σύντροφό της. Ο ηθοποιός μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο και το ζευγάρι πέρασε πολύ χρόνο μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ένα από τα τραγούδια του ενδέκατου άλμπουμ της Σουίφτ, «The Tortured Poets Department», το οποίο προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, φέρει τον τίτλο «So Long, London».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

