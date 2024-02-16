Η Μιμή και η Κωνσταντίνα εξασφάλισαν την πρώτη νίκη και σήμερα έρχονται να αναμετρηθούν με τη Βασιλική και τον Γιάννη, δύο φίλους… όπως τουλάχιστον λένε.
Δείτε το trailer:
Η Κωνσταντίνα μπαίνει στην κουζίνα για δεύτερη φορά και με τις οδηγίες της Μιμής θα φτιάξει τη συνταγή με τον πρωτότυπο τίτλο «η κοτοτηγανιά της κοτάρας».Τι είναι άραγε αυτό το πιάτο;
Η γνωριμία της Βασιλικής και του Γιάννη ήταν πρωτότυπη, όπως ακριβώς και η σχέση μεταξύ τους. Ο Γιάννης φαίνεται να λιώνει για χάρη της, ενώ η Βασιλική μάλλον του κάνει τη δύσκολη με τον Μάρκο να κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την κατάσταση. Η Βασιλική βάζει τα δυνατά της και ο Γιάννης την καθοδηγεί ήρεμα για να φτιάξουν τη «μακαρονάδα του κιμπάρη».
Ο Έκτορας, στην «ώρα της κρίσης» πρέπει να αποφασίσει!
#MyMomCooksBetterGR
www.instagram.com/mymomcooksgr/
