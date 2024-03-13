Οι διαγωνιζόμενες στο σημερινό επεισόδιο του «My Style Rocks» έπρεπε να δημιουργήσουν αρμονικά και ευφάνταστα looks στα οποία να πρωταγωνιστεί η διάφανη φούστα. Κάποιες παίκτριες λοιπόν κατάφεραν να επιτύχουν το task και κάποιες άλλες δεν δικαιώθηκαν από τις επιλογές τους, ενώ υπήρξαν και σύνολα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τους κριτές εκτός θέματος.

Η Σιμόν αντέδρασε έντονα μετά τα σχόλια των διαγωνιζόμενων, αλλά και των κριτών που της επεσήμαναν πως το σακάκι της είναι χειμωνιάτικο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στο πλατό. Ιδιαίτερα ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της παίκτριας και του Λάκη Γαβαλά, με την Έβελυν Καζαντζόγλου να επεμβαίνει, τονίζοντας πως ο τρόπος της διαγωνιζόμενης ήταν απρεπής προς τον κριτή.



Με δύο βαθμολόγησε η Ανδριάνα το σύνολο της Ζέτας, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως της θυμίζει μια παλιότερη εμφάνισή της. Το σχόλιο αυτό στάθηκε η αφορμή να «ανάψει» η συζήτηση μεταξύ τους και να δημιουργηθεί έντονη φιλονικία σχετικά με τις αγορές της Ζέτας από το κατάστημα της πρώην παίκτριας, Αμίνας. Ο Λάκης Γαβαλάς τάχθηκε υπέρ της Ανδριάνας, ενώ, η Έβελυν Καζαντζόγλου δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό της για τις υψηλές βαθμολογίες στη Ζέτα, παρόλο που η διαγωνιζόμενη ήταν εκτός θέματος.

Ο άσος και η κριτική της Ανδριάνας για το σύνολο της Φωτεινής, «πυροδότησε» ένα νέο γύρο τσακωμού ανάμεσα στις παίκτριες. Διαφορετικά ωστόσο, ήταν τα σχόλια της κριτικής επιτροπής για την εμφάνιση της διαγωνιζόμενης, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να επισημαίνει βέβαια: «Εύχομαι να το έκανες μόνη σου».

Η Δήμητρα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας. Ως νικήτρια, αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Τάνια, γεγονός με το οποίο διαφώνησε η παίκτρια.

Πηγή: skai.gr

