Ariana Grande: Η γιαγιά της είναι το μεγαλύτερης ηλικίας άτομο σε chart του Spotify

Σε ηλικία 98 ετών, η γιαγιά της Αριάνα Γκράντε, Μάρτζορι «Νόνα» Γκράντε είναι το μεγαλύτερης ηλικίας άτομο σε chart στο Spotify.

Τα φωνητικά της γιαγιάς της τραγουδίστριας περιλαμβάνονται στο τραγούδι «Ordinary Things» από το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε «Eternal Sunshine».

Από τις 9 Μαρτίου, το τραγούδι βρίσκεται επί του παρόντος στο Νο. 35 στα Daily Top Songs του Spotify, αφού συγκέντρωσε σχεδόν 3 εκατομμύρια streams στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στις ΗΠΑ, το «Ordinary Things» κατατάσσεται επί του παρόντος ως το 28ο τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify.

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία του άλμπουμ η Αριάνα Γκάντε κοινοποίησε βίντεο για το «We can't be friends (wait for your love)», το οποίο είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από την ταινία Eternal Sunshine of the Spotlight Mind. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Έβαν Πίτερς.

Η Αριάνα Γκράντε μιλά πάντα για τον στενό δεσμό με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της γιαγιάς της, Μάρτζορι Γκράντε.

Η Μάρτζορι Γκράντε είναι η γιαγιά της Αριάνα Γκράντε από την πλευρά της μητέρας της, Τζόαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

