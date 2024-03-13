Η «Barbie» μπορεί να μην κέρδισε στα Όσκαρ, αλλά απέκτησε μία ακόμη φίλη στη συλλογή της. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ της οργάνωσης «Women of the World (WOW)» η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα έλαβε τη δική της Barbie, ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα Fiona Clare σε συνδυασμό με ένα παλτό Amanda Wakeley.

Πριν από τη δεξίωση οι σχεδιαστές της οργάνωσης είχαν ενημερωθεί λεπτομερώς για τις ενδυματολογικές επιλογές της Καμίλα, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια την Barbie της και μάλιστα πρόσθεσαν και μία καρφίτσα της WOW Global στην κάπα της.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπληκτική! Φαίνομαι 50 χρόνια νεότερη» είπε γελώντας μόλις είδε την κούκλα. «Είμαι πολύ ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πολύ που το κάνατε αυτό, είναι υπέροχo. Όλες θα έπρεπε να έχουμε μια Barbie!».

Στην επίσημη σελίδα της Barbie στο Instagram κοινοποιήθηκε φωτογραφία με την κούκλα της βασίλισσας Καμίλα και στη λεζάντα αναφέρεται: «Μια δύναμη για αλλαγή. Η Barbie τιμά τη Μεγαλειότητά της τη βασίλισσα με μια μοναδική κούκλα σε αναγνώριση του ηγετικού της ρόλου στο «WOW Global», καθώς στοχεύουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει τα κορίτσια και προσφέρει ευκαιρίες για το μέλλον τους».

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών μέλη της βασιλικής οικογένειας, η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου η Δούκισσα του Γκλόστερ, Μπριζίτ, η Έλεν Μίρεν, η Μέλανι Μπράουν και η συγγραφέας Λόρα Μπέιτς, όπως αναφέρει η Daily Mail.

