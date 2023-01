Πέντε σειρές για να αντικαταστήσετε το κενό του «Emily in Paris» - Δείτε video

Εδώ θα βρείτε μερικές προτάσεις από δράματα στον χώρο εργασίας έως περίπλοκες ιστορίες αγάπης. Απλώς, διαλέξτε την ιστορία που σας εμπνέει...

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες ανανεώθηκε στο Netflix ένας νέος κύκλος με την ιστορία της Emily και της περιπέτειές της στο Παρίσι, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: Έχουμε ήδη δει όλα τα επεισόδια από τις πρώτες δύο μέρες.

Και αν εσύ όπως κι εμείς χρειάζεσαι μία γνήσια rom com να σε περιμένει κάθε βράδυ στο σπίτι, παρακάτω θα βρεις μερικές προτάσεις από δράματα στον χώρο εργασίας έως περίπλοκες ιστορίες αγάπης —απλώς διάλεξε την ιστορία που σε εμπνέει!

The Politician

Μια σειρά όπου ο Ryan Murphy με συμπρωταγωνιστές τους Ben Platt, Gwyneth Paltrow και Zoey Deutch συμμετέχουν στο όνειρο ενός μαθητή που θέλει να γίνει θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Never Have I Ever

Ένα άλλο αριστούργημα από τη Mindy Kaling, το Never Have I Ever αφορά μια ινδοαμερικανίδα έφηβη που, μετά την απώλεια του μπαμπά της, αποφασίζει ότι θέλει να βελτιώσει την κοινωνική της θέση στο σχολείο. Είναι αστείο, συγκινητικό και σπαρακτικό, συχνά όλα μαζί ταυτόχρονα.

The Hook Up Plan

Μία σειρά που διαδραματίζεται στο Παρίσι οπότε σίγουρα θα σου μεταφέρει σίγουρα μια ατμόσφαιρα Emily in Paris. Όταν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για την Έλσα, οι φίλοι της προσλαμβάνουν έναν συνοδό για βγει μερικά ραντεβού, σε μια προσπάθεια να της φτιάξουν το κέφι και να ανακτήσουν λίγη από την αυτοπεποίθησή της…εξάλλου γιατί γι’ αυτό είναι οι φίλοι, σωστά;

Younger

Όταν η ανύπαντρη μαμά Λίζα αποφασίζει να αναζητήσει ξανά δουλειά στα 40 της, απορρίπτεται σε πολλές συνεντεύξεις για δουλειά. Η προφανής λύση; Προσποιείται ότι είναι 26 χρονών για να μπορέσει να αναλάβει μία θέση βοηθού σε έναν εκδοτικό οίκο. Μπορεί να λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη, αλλά ο αέρας έχει μια ατμόσφαιρα Emily in Paris. Επιπλέον, έχει Sutton Foster και Hilary Duff, οπότε γίνεται να μην το αγαπήσεις;

Love Life

Εάν αναζητάς γνήσια ρομαντικά δράματα, τότε το Love Life πρέπει να είναι η επόμενη επιλογή σου. Στην 1η σεζόν πρωταγωνιστεί η Anna Kendrick ως Darby, που αναζητά (κάπως ανεπιτυχώς) αγάπη, με κάθε επεισόδιο να εστιάζει σε μια διαφορετική σχέση στη ζωή της. Στη 2η σεζόν πρωταγωνιστεί ο William Jackson Harper, τον οποίο ίσως αναγνωρίσεις από το The Good Place.

The Marvelous Mrs. Maisel

Διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’50 στη Νέα Υόρκη, όπου η Midge Maisel αλλάζει τα πάντα στη ζωή της μετά την εγκατάλειψη από τον σύζυγό της. Αλλά αμέσως μετά, συνειδητοποιεί ότι το μόνο που θέλει να είναι, είναι stand-up κωμικός. Τρεις κύκλοι απολαυστικοί.

The Bold Type

Πρωταγωνιστούν η Katie Stevens, η Aisha Dee και η Meghann Fahy ως τρεις είκοσι και κάτι κολλητές που εργάζονται στο περιοδικό μόδας Scarlet. Η σειρά κερδίζει extra πόντους, καθώς είναι κυριολεκτικά εμπνευσμένη από τη ζωή και την καριέρα της πρώην αρχισυντάκτριας της Cosmopolitan, Joanna Coles.

