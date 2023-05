Iron Maiden: Έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το «Alexander The Great» - Δείτε video

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν, σίγουρα, το κομμάτι, που εμπνεύστηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο

Χθες, Κυριακή 28 Μαϊου, οι Iron Maiden ξεκίνησαν την περιοδεία τους, που έχει τίτλο «The Future Past», στην Σλοβενία με μία μεγάλη συναυλία-γιορτή, η οποία επιφύλασσε μία αναπάντεχη έκπληξη στους οπαδούς του θρυλικού συγκροτήματος.

Οι Iron Maiden έπαιξαν για πρώτη φορά live το «Alexander The Great», 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του στον αγαπημένο δίσκο «Somewhere in Time», που κυκλοφόρησε δηλαδή το 1986.

Σε μία συναυλία, που φυσικά έδωσε έμφαση στον τελευταία δίσκο τους «Senjutsu», οι Iron Maiden είπαν πολλά κομμάτια από το κλασικό πλέον «Somewhere in Time».

Μάλιστα, οι βετεράνοι μουσικοί άνοιξαν τη συναυλία τους, με το «Caught Somewhere in Time», επίσης ένα κομμάτι που παίζουν για πρώτη φορά εδώ και τρεις δεκαετίες. Στο setlist της συναυλίας επίσης είδαμε το «Stranger In a Strange Land», που έχουν να παίξουν από το 1999, αλλά και το «Heaven Can Wait» που ακούσαμε τελευταία φορά live το 2008.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς, όμως, ήταν σίγουρα το κομμάτι, που εμπνεύστηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο είναι πολύ αγαπητό από τους fans, παρόλο που δεν το έχουν ακούσει ποτέ -μέχρι σήμερα- live.

