Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίτυπο δίσκου βινυλίου 7 ιντσών του σινγκλ των The Velvet Underground & Nico «All Tomorrow's Parties» πωλήθηκε πρόσφατα στο Discogs στην τιμή ρεκόρ των 30.000 δολαρίων.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε ως promo single το 1966 και υπάρχουν λιγότερα από δέκα γνωστά αντίτυπα των 7 ιντσών.

Η πώληση φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και ο αγοραστής επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος.

Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του δίσκου, το οποίο δεν κυκλοφόρησε εμπορικά, αλλά για διαφημιστικούς σκοπούς αποτέλεσε ελκυστικό στοιχείο για συλλέκτες.

Το εξώφυλλο χαρακτηρίστηκε ως «ελαφρώς φθαρμένο», αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Discogs, της εξέχουσας βάσης δεδομένων για συλλέκτες. Ο δίσκος παραμένει σε καλή κατάσταση και ακούγεται.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2018 όταν ένα ακυκλοφόρητο σινγκλ των Sex Pistols πωλήθηκε στην τιμή των 15. 625 δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

