James Hetfield: Έκανε τατουάζ με την τέφρα του θρυλικού Λέμι των Motörhead

Tατουάζ προς τιμήν των Motörhead και του εμβληματικού μουσικού Λέμι Κίλμιστερ που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών το 2015 έκανε o frontman των Metallica, Τζέιμς Χέτφιλντ.

Όπως δείχνει το στιγμιότυπο που μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Ιnstagram, αποτύπωσε το σύμβολο του μπαστουνιού μέσα σε έναν σιδερένιο σταυρό στο μεσαίο του δάκτυλο και το μελάνι που χρησιμοποιήθηκε περιείχε λίγο από την τέφρα του αείμνηστου μουσικού.

«Με το σταθερό χέρι του φίλου μου και tattoo artist Corey Miller απέκτησα αυτό το τατουάζ. Ένα αφιέρωμα στον φίλο και την πηγή έμπνευσής μου, τον Λέμι Κίλμιστερ. Χωρίς αυτόν, δεν θα υπήρχαν οι Metallica», έγραψε στη λεζάντα ο τραγουδιστής. «Μαύρο μελάνι αναμεμειγμένο με λίγη από την τέφρα του που μου παραχωρήθηκε τόσο ευγενικά. Έτσι, τώρα μπορεί ακόμα να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλό του στον κόσμο» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει το Rock Cellar, έξι χρόνια μετά το θάνατο του Λέμι Κίλμιστερ από καρκίνο οι στενοί του φίλοι μοιράστηκαν λίγη από την τέφρα του, η οποία ήταν τοποθετημένη μέσα σε μικρές ασημένιες σφαίρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

