Jean Smart: Θα τιμηθεί με το Βραβείο Πρωτοπορίας του «The Hollywood Reporter»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός με καταγωγή από το Σιάτλ, Τζιν Σμαρτ, θα επιστρέψει στη γενέτειρά της για να λάβει το Βραβείο Πρωτοπορίας του The Hollywood Reporter στο 50ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σιάτλ τον επόμενο μήνα.

Η πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Hacks» θα συνομιλήσει επίσης στη σκηνή με τη συντάκτρια του THR, Στέισι Γουίλσον Χαντ για την καριέρα της και θα μοιραστεί με το κοινό ένα επεισόδιο της βραβευμένης με Emmy κωμικής σειράς του ΗΒΟ Max η τρίτη σεζόν της οποίας θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Μαΐου.

Στη σειρά η Τζιν Σμαρτ υποδύεται τη Ντέμπορα Βανς κωμικό μεγάλης ηλικίας που αγωνίζεται να παραμείνει στο προσκήνιο σε έναν κόσμο που δεν τη θέλει πια.

Jean Smart to Receive The Hollywood Reporter’s Trailblazer Award at the Seattle International Film Festival https://t.co/UhjyCmZh1h — The Hollywood Reporter (@THR) April 17, 2024

Το Βραβείο Πρωτοπορίας του THR απονέμεται σε καλλιτέχνες των οποίων το έργο και η καριέρα φωτίζουν ιστορίες και χαρακτήρες που έχουν παραδοσιακά περιθωριοποιηθεί στο Χόλιγουντ.

Η Τζιν Σμαρτ είναι πέντε φορές βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, απόφοιτη από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, στο Seattle Repertory Theatre και στο Oregon Shakespeare Festival.

Το THR επισημαίνει τη δύναμη της ως ερμηνεύτρια, αλλά και την υπεράσπιση που παρέχει στην κοινότητα LGTBQ+, για την οποία τιμήθηκε από την Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Μάρτιο. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, η συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «Hacks», Χάνα Άινμπιντερ επαίνεσε τη φίλη της για την υπεράσπιση της queer ορατότητας στην οθόνη, ιδιαίτερα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σμαρτ στο «Designing Women» και το επεισόδιο ορόσημο του 1987 της σειράς που αναδεικνύει την επιδημία του AIDS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

