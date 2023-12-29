Λογαριασμός
Μάρκος Σεφερλής at the theatre: Άλλος για Survivor - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Κάθε Παρασκευή βράδυ, ο Μάρκος Σεφερλής γίνεται «μαχητής» της διασκέδασης και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ «επιβιώνουν» με όπλο το γέλιο και τις ξεκαρδιστικές του παραστάσεις.

Δείτε το trailer:

Απόψε στις 21.00, ο Μάρκος και η θεατρική του παρέα αναφωνούν «Άλλος για Survivor» και μας μεταφέρουν στον παράδεισο της διασκέδασης.

Πόσες μέρες μπορεί ν’ αντέξει ένας άνθρωπος τρώγοντας μόνο καρύδα;
Πόσο μπορεί ν’ αντέξει κάποιος χωρίς μπάνιο;
Και πόσο μπορεί ν’ αντέξει κάποιος άλλος να κοιμηθεί δίπλα του;
Πόσα κιλά μπορεί να χάσει ένας ράπερ, αν πάει σε νησί χωρίς τάπερ;
Τα πιο καυτά ερωτήματα βρίσκουν τις πιο αστείες απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μάρκος Σεφερλής Survivor παράσταση
