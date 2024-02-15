At the theatre και αυτή την Παρασκευή στις 21.00 με τον Μάρκο Σεφερλή και τη θεατρική του παρέα! Οι «συνήθεις ύποπτοι» χαρίζουν απίστευτες στιγμές γέλιου για μια ακόμα βραδιά με την παράσταση «ΤΡΩΕΙ STORY 30 χρόνια τώρα».

Η νύχτα άπλωσε το πέπλο της πάνω από την προεδρική σουίτα των φυλακών Κορυδαλλού. «Η κυρία του κυρίου» στο κελί της, έκλεισε το ημερολόγιο του συζύγου της που διάβαζε από ώρα, ενώ αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας που έκανε με ένα «βρόμικο» που της έστειλε πακέτο «Ο Γιατρός της πείνας».

Στη συνέχεια, άνοιξε την τηλεόραση. Πόσο ανιαρό της φάνηκε αυτό το ρεπορτάζ με τους Έλληνες που μεταναστεύουν «Στην Αυστραλία», όπως και η πρώτη αποκλειστική συνέντευξη της «Άνγκελα Μέρκελ» σε Έλληνα δημοσιογράφο! Μα επιτέλους, πότε θα αρχίσει το αγαπημένο της τούρκικο σίριαλ; Κι όλα αυτά σε μια χώρα, που ούτε ο «Superman» δεν μπορεί να σώσει, αφού 30 χρόνια τώρα, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει μάθει μόνο να «τρώει».

Δείτε το τρέιλερ

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Ζώζα Μεταξά, Ζωή Αλεξούλη, Γιάννης Καπετάνιος, Αρετή Ζαχαριάδου, Στέλιος Κρητικός, Σάββας Τασίου

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

