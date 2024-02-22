Ο Κωνσταντίνος Σπυρίδης καταφέρνει να κερδίσει τον Μονομάχο και να πάρει τόσο τη θέση του όσο και τα 11.339 ευρώ που είχε συγκεντρώσει. Έπειτα από 104 επεισόδια στην κερκίδα των αντιπάλων, μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου και δίνει τη δική του μάχη διεκδικώντας 100.000 ευρώ!

Ο αστυνομικός ξεκινάει πολύ καλά στις πρώτες πέντε ερωτήσεις και είναι αλάνθαστος και χωρίς βοήθεια. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και στη συνέχεια! Στην 9η και πιο κρίσιμη ερώτηση, ο Κωνσταντίνος μένει με δύο ενεργούς αντιπάλους και τη bonus βοήθεια που ίσως του ανοίξει τον δρόμο για το ταμείο και 10.670 ευρώ, με τα συνολικά κέρδη να ξεπερνούν τα 22.000 ευρώ! Ποια θα είναι η έκβαση του παιχνιδιού;

