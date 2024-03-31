Μαρίνα Σπανού- Η viral μουσικός του δρόμου

Η Μαρίνα Σπανού, η μουσικός του δρόμου που έχει γίνει... τάση στα σόσιαλ μίλησε στoν Σκάι για τον πατέρα της, τη Μαρίνα Σάττι και τη σχέση της με τους γονείς της.

«Γράφω εγώ τα τραγούδια μου, στίχους και μουσική. Έχω πάντα το τεφτέρι μου στο κινητό μου και γράφω από το μετρό, μέχρι ένα φανάρι που κάτι σκέφτηκα, ή μια μελωδία στο κινητό που μπορεί μετά από έναν χρόνο να γίνει κομμάτι», εξήγησε η νεαρή τραγουδίστρια.

«Σε αυτή τη φάση και επειδή με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα, από τον δρόμο, όσο μπορώ κάνω πράγματα μόνη μου. Η κολλητή μου μου κάνει μακιγιάζ και με κάνει κούκλα. Τα μαλλιά είναι δικά μοπυ πάντα», τόνισε.

«Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω καριέρα με άλλο επώνυμο, είμαι πολύ περήφανη για το επώνυμό μου», ξεκαθάρισε.

Για το πώς από την υποκριτική προέκυψε το τραγούδι, απάντησε: «Κάποια στιγμή μέσα στην καραντίνα του 2020, μου τη βίδωσε και ανέβασα ένα βίντεο στο Tik Tok που έγινε viral. Μια μέρα που πήγαινα βόλτα στην Αεροπαγίτου, είδα έναν μουσικό εκεί να τραγουδάει, μου άρεσε τόσο πολύ η ενέργεια του τοπίου και λέω αυτό θέλω να κάνω. Ερχόταν πολύς κόσμος και δεν με άγχωνε καθόλου, πέρναγα τέλεια. Δεν μου κάλεσε κανείς την αστυνομία. Μόνο ένας μουσικός του δρόμου, ήρθαν μου πούλησαν λίγο τσαμπουκά, αλλά πήγα λίγο πιο κάτω και έπαιξα».

«Στον μπαμπά μου του είπα πριν ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο. Τους το ανακοίνωσα, ταράχτηκαν, αλλά πήγαμε μαζί με τον μπαμπά και αγοράσαμε τον εξοπλισμό, δέκα λεπτά πριν κλείσει το μαγαζί. Προσπάθησαν να μην με επηρεάσουν ποτέ και όταν μια περίοδο τους είπα ότι δεν θέλω να δώσω Πανελλήνιες μου είπαν να κάνω ό,τι θέλω», δήλωσε η Μαρίνα Σπανού.

«Δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα μου στο Άκρως Οικογενειακόν. Δεν έτυχε ποτέ να κάτσω να τη δω. Όλοι νομίζουν ότι ο πατέρας μου είναι το αγόρι μου. Ευτυχώς που μοιάζουμε λίγο, γιατί τον έχουν πάρει τηλέφωνο και του λένε ότι τον είδαν με μια κοπέλα και τι γίνεται», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Έχω σκεφτεί τη Eurovision αλλά όχι για τώρα. Η Μαρίνα Σάττι την αγαπώ, τη γνωρίζω πολλά χρόνια. Τραγουδάει ό,τι γουστάρει και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

