Πέντε μήνες μετά την προβολή της πέμπτης ταινίας της σειράς «Indiana Jones» στους κινηματογράφους το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου.

Η ταινία με τον αγαπημένο ηθοποιό Χάρισον Φορντ έκανε πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ αυτή τη φορά, αφού ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποχώρησε από την καρέκλα του σκηνοθέτη για να αναλάβει την παραγωγή.

O Χάρισον Φορντ υποδύεται για τελευταία φορά τον διάσημο αρχαιολόγο και μαζί του πρωταγωνιστούν οι Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Μαντς Μίκελσεν και Αντόνιο Μπαντέρας, μεταξύ άλλων.

Με προϋπολογισμό 300 εκατ. δολάρια έκανε το ντεμπούτο της τον Ιούνιο στην Αμερική και είναι η τέταρτη ταινία της σειράς με τα υψηλότερα έσοδα στο box office καθώς απέφερε στα ταμεία 383,9 εκατ. δολάρια.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα προβληθεί από την πλατφόρμα το «Timeless Heroes», ένα ντοκιμαντέρ για τον διάσημο πρωταγωνιστή και τον εμβληματικό του ρόλο με υλικό που θα δει το φως τη δημοσιότητας για πρώτη φορά και με πολλές συνεντεύξεις από τους συντελεστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

