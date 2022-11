Mariah Carey: Τα Χριστούγεννα αρχίζουν με το «All I Want For Christmas Is You» - Πρόκειται για τραγούδι… «χρυσάφι»!

Η τραγουδίστρια έχοντας επίγνωση της τεράστιας επιτυχίας του τραγουδιού της, διεκδικεί το παγκόσμιο meme, για να συνεχίσει να τοποθετείται ως η πραγματική βασίλισσα της εορταστικής περιόδου

Την 1η Νοεμβρίου 2022, η Μαράια Κάρεϊ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ασπρόμαυρο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη ως μάγισσα σε ένα δάσος, περιτριγυρισμένη από κολοκύθες και κάνοντας πετάλι σε ένα ποδήλατο. Καθώς κάνει πετάλι, εμφανίζονται γύρω της οι ημέρες του μήνα Οκτωβρίου. Όταν το 31 τελικά περνάει, κάτι εκρήγνυται. Είναι τα Χριστούγεννα!

Η Μαράια Κάρεϊ επανεμφανίζεται, αυτή τη φορά ντυμένη ως κυρία Claus πάνω σε έναν τάρανδο, περιτριγυρισμένη από χιόνι, δέντρα και δώρα: «Ήρθε η ώρα!», τραγουδάει.

Οι καμπάνες αρχίζουν να ηχούν για να σηματοδοτήσουν την έναρξη του «All I Want For Christmas Is You», του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 1994 ως μέρος του τέταρτου άλμπουμ της, «Merry Christmas». Το τραγούδι έγινε αμέσως επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των charts σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Γερμανία.

Γιατί όμως το τραγούδι σηματοδοτεί την έναρξη των Χριστουγέννων 28 χρόνια μετά; Έχει πολλά να κάνει με την ταινία «Love Actually» (2003) και με την κοινότητα του διαδικτύου, η οποία μετέτρεψε την επιτυχία σε viral icon. Και στην εμβληματική του θέση βοήθησε και η ίδια η τραγουδίστρια.

«Η μουσική βιομηχανία θα πρέπει να ονειρεύεται λευκά Χριστούγεννα», έγραψε το 2017 ο Economist, αναφερόμενος στην επιτυχία της τραγουδίστριας. Το τραγούδι της αποφέρει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε δικαιώματα, τα οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς του «Forbes», ανέρχονται σήμερα σε 72 εκατομμύρια δολάρια!

Η Recording Industry Association of America απένειμε στο τραγούδι την πιστοποίηση Diamond, επειδή πούλησε 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιπλέον, κάθε χρόνο επιστρέφει στο chart του Billboard.

Το 2002, οκτώ χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, ο σκηνοθέτης Richard Curtis επέλεξε το τραγούδι ως μέρος του soundtrack για τη χριστουγεννιάτικη ρομαντική κωμωδία «Love Actually». Στην ταινία, το τραγούδι αποτελεί μέρος μιας παράστασης σε μια σχολική χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η κοπέλα με την οποία ένας από τους χαρακτήρες ήταν ερωτευμένος τραγουδά το τραγούδι, ενώ εκείνος παίζει ντραμς. Το τραγούδι είχε ήδη σπάσει ρεκόρ τη δεκαετία του 1990, αλλά η ταινία το έκανε γνωστό και στις νέες γενιές, ενώ παράλληλα φρόντισε να μην το ξεχάσουν οι προηγούμενες γενιές.

Μετά το «Love Actually», αναγεννήθηκε μέσα από τις εκδοχές καλλιτεχνών όπως οι My Chemical Romance, το 2004, η Demi Lovato, το 2012, και η Ariana Grande, το 2014, αν και καμία δεν πέτυχε την επιτυχία της αρχικής εκδοχής.

Σύμφωνα με το KnowYourMeme, τον ιστότοπο που ερευνά τη γέννηση των τάσεων, το τραγούδι μετατράπηκε σε meme το 2015, όταν ένας χρήστης του Reddit με το όνομα linkognito δημοσίευσε μια εικόνα του διαγράμματος τάσεων του YouTube για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού.

Ήταν θέμα χρόνου να συμμετάσχει και η ίδια η καλλιτέχνιδα στο meme. Η Μαράια Κάρεϊ ξέρει πότε είναι η ώρα να ξαναβγεί στην αγορά…

