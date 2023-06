Lucy Boynton: Θα υποδυθεί τη Ρουθ Έλις – Πρόκειται για την τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην Αγγλία

Η Βρετανοαμερικανίδα ηθοποιός Λούσι Μπόιντον θα πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική σειρά του ITV η οποία θα ξετυλίξει την ιστορία της τελευταίας γυναίκας που εκτελέστηκε στην Αγγλία.

Η πρωταγωνίστρια του «Bohemian Rhapsody» θα υποδυθεί τη Ρουθ Έλις, ιδιοκτήτρια νυχτερινού κέντρου που απαγχονίστηκε σε ηλικία 28 ετών, όταν καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία του εραστή της Ντέιβιντ Μπλέικλι. Σημειώνεται ότι η Ρουθ Έλις ήταν η 15η γυναίκα που εκτελέστηκε στη Βρετανία τον 20ό αιώνα και η τελευταία. Ο Άλμπερτ Πιερπόιντ πραγματοποίησε την εκτέλεσή της στις φυλακές Holloway το 1955.

Lucy Boynton Headlines ITV Series 'Ruth' About The Last Woman To Hang In The UK https://t.co/EqGOG0Ro4D pic.twitter.com/4Tbfeu6C4O