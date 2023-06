Αν ψάχνετε για λίγο ρομαντισμό αυτές οι 8 σειρές στο Netflix θα σας ικανοποιήσουν

Eυτυχώς, το Netflix έχει καλύψει τις ανάγκες μας για σειρές. Και με το παραπάνω...

Είτε το παραδεχτείς είτε όχι, οι σειρές που θα επιλέξεις να δεις όταν θέλεις να χαλαρώσεις είναι ρομαντικές ή αισθηματικές. Άντε μια στο τόσο μπορεί να μπει στο πρόγραμμα και καμιά σειρά τρόμου.

Όμως οι ρομαντικές σειρές έχουν κι αυτές τα θετικά τους και θα τις προτιμήσουμε είτε για να ηρεμήσει η «ραγισμένη» καρδιά μας είτε γιατί λίγα δάκρυα δεν έβλαψαν κανέναν ή ακόμα και για να γελάσουμε λίγο.

Και ευτυχώς το Netflix έχει καλύψει τις ανάγκες μας για σειρές. Και με το παραπάνω. Από rom-coms έως σειρές φαντασίας, ο κατάλογός του είναι γεμάτος με αρκετούς συγκινητικούς τίτλους. Κι αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, σας έχουμε μία λίστα με τις καλύτερες ρομαντικές σειρές που παίζουν τώρα στο Netflix.

Sweet Magnolias

Τρεις γυναίκες από τη Νότια Καρολίνα είναι κολλητές φίλες από τα σχολικά τους χρόνια. Η σειρά ακολουθεί τις σχέσεις τους, τις φιλίες και το ταξίδι της ζωής τους. Το Sweet Magnolias είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα της Sherryl Woods.

Feel Good

Το Feel Good είναι μια ημι-αυτοβιογραφική σειρά της Καναδής stand-up κωμικού, Mae Martin η οποία παλεύει με εθισμούς και τοξικές οικογενειακές επιρροές. Η Lisa Kudrow, η οποία υποδύεται τη μητέρα της Mae είναι μια άλλη έκπληξη.

Firefly lane

Το μυθιστόρημα της Kristin Hannah αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών, της Κate και της Tully. Η Kate ερωτεύεται αμέσως το αφεντικό της Johny, αλλά διατηρεί τα συναισθήματά της κρυφά καθώς το αφεντικό της επικεντρώνεται μάλλον στην Tully.

Emily in Paris

Έναν χρόνο, αφού μετακόμισε από το Σικάγο στο Παρίσι για τη δουλειά των ονείρων της, η Έμιλι βρίσκεται σε σημείο καμπής σε κάθε πτυχή της ζωής της. Αντιμέτωπη με δύο πολύ διαφορετικούς δρόμους, η Έμιλι πρέπει να αποφασίσει σε ποιον θα παραμείνει πιστή, στη δουλειά και στην ερωτική ζωή της, καθώς και τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις για το μέλλον της στη Γαλλία. Παράλληλα, συνεχίζει να ζει τις περιπέτειες και τις αναπάντεχες ανατροπές που της προσφέρει η ζωή στο Παρίσι.

Never Have I Ever

Ένα άλλο αριστούργημα από τη Mindy Kaling, το Never Have I Ever αφορά μια ινδοαμερικανίδα έφηβη που, μετά την απώλεια του μπαμπά της, αποφασίζει ότι θέλει να βελτιώσει την κοινωνική της θέση στο σχολείο. Είναι αστείο, συγκινητικό και σπαρακτικό, συχνά όλα μαζί ταυτόχρονα.

Queen Charlotte

Στο πρώτο teaser trailer του «Queen Charlotte: A Bridgerton Story» δίνεται μια γεύση από το τι θα γίνει στην πρώτη prequel και spinoff σειρά που επεκτείνει το «σύμπαν» του Bridgerton, πάντοτε δια χειρός Shonda Rhimes. Η ιστορία της βασίλισσας Καρλόττας (India Amarteifio) που για πρώτη φορά οι fans είδανε στην 2η σεζόν του σόου, θα ξετυλιχθεί και μαζί της το πρώτο ρομάντζο, που θα χαράξει την πορεία για το υπόλοιπο σύμπαν του Bridgerton. Ωστόσο, παρόλο που είναι μια prequel σειρά, θα δίνει μερικές κλεφτιές ματιές στο “παρόν” της στον 19ο αιώνα και όσα κουτσομπολιά έχει να πει η Lady Whistledown ενόψει της 3ης σεζόν του Bridgerton.

Atypical

Το «Atypical» είναι ένα δράμα ενηλικίωσης που επικεντρώνεται στον 18χρονο, Sam Gardner o οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Όταν ανακοινώνει ότι θέλει να αρχίσει να βγαίνει ραντεβού, ο πατέρας του, είναι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσει τον γιο του με τον οποίο πάλευε για χρόνια να οικοδομήσει μια σωστή σχέση.

Virgin River

Η Melinda «Mel» Monroe (Alexandra Breckenridge) μετακομίζει από μια μεγάλη πόλη στη γαλήνια και ήσυχη πόλη του Virgin River για να κάνει μια νέα αρχή. Εκεί γνωρίζει έναν πρώην πεζοναύτη που είναι ιδιοκτήτης του τοπικού μπαρ και είναι επίσης σημαντικό μέλος της κοινότητας στη μικρή αυτή πόλη. Η ίδια του η ζωή στο Virgin River αλλάζει ξαφνικά πορεία όταν η Mel γίνεται μέρος της.

