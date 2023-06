Louis C.K.: Απορρίφθηκε από το Showtime το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Το 2017, οι New York Times δημοσίευσαν μια αναφορά στην οποία πέντε γυναίκες δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχληση από τον κωμικό

Το Showtime δεν προχωρά με το ντοκιμαντέρ της Καρολίν Σουχ για τον κωμικό Λουί Σέκελι - Λουί ΣΚ (Louis C.K.), σύμφωνα με το Variety. Το μεγάλου μήκους doc ανακοινώθηκε από τον εκτελεστό παραγωγό της Paramount Global, Ντέιβιντ Νέβινς, στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου στη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι. Ο Νέβινς παραιτήθηκε τον Οκτώβριο μετά από εσωτερική αναδιάρθρωση.

Η Σουχ σκηνοθέτησε στο παρελθόν το ντοκιμαντέρ του Netflix «Blackpink: Light Up the Sky», για τις σούπερ σταρ της K-Pop Blackpink, επρόκειτο να σκηνοθετήσει και το ντοκιμαντέρ για τον Λουί ΣΚ, το οποίο θα ακολουθούσε την άνοδο και την πτώση του κωμικού ηθοποιού, αλλά και το ευρύτερο κίνημα #MeToo τα τελευταία έξι χρόνια.

Την εποχή που αποκαλύφθηκε το έργο, ο Νέβινς είπε ότι οι δημοσιογράφοι των New York Times που έβγαλαν την ιστορία της σεξουαλικής κακής συμπεριφοράς του ΣΚ εμπλέκονταν στο ντοκιμαντέρ.

«Δεν νομίζω ότι η κοινωνική αλλαγή που έχει επιφέρει το #MetToo έχει δώσει λύσεις», είπε ο Νέβινς το περασμένο καλοκαίρι. «Υπάρχει μια μικρή αντίδραση ενάντια στο #MeToo, που πρέπει να φύγει, αλλά και σε ποιον επιτρέπεται να επιστρέψει». «Ο Λουί ΣΚ είναι μια ελαφρώς διαφορετική περίπτωση [από τον Χάρβεϊ Γουάινστιν] και ένας σπουδαίος, σπουδαίος κωμικός που επέστρεψε με τον δικό του τρόπο», πρόσθεσε.

Το 2017 οι New York Times δημοσίευσαν μια αναφορά στην οποία πέντε γυναίκες δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ΣΚ. Ο κλάδος αντέδρασε γρήγορα, με εταιρείες όπως το Netflix και το FX που τον απέκλεισαν αμέσως από μια σειρά από έργα. Ο κωμικός έκανε έκτοτε παραστάσεις stand up και πέρυσι κυκλοφόρησε την πρώτη του ταινία μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, με τίτλο «Fourth of July».

