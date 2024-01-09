Σε μια ιστορική στιγμή, η Αμερικανίδα ηθοποιός Λίλι Γκλάντστοουν (Lily Gladstone) έγινε η πρώτη ιθαγενής που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών και καταχειροκροτήθηκε όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της.

Lily Gladstone becomes the first Indigenous actor to win a Golden Globe. pic.twitter.com/MH8O15oXlg January 8, 2024

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Killers of the Flower Moon» - η οποία είναι Ινδιάνα καταγωγής Blackfeet και Nez Perce - ανέβηκε στη σκηνή στην 81η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών και κατά την παραλαβή του βραβείου μίλησε αρχικά στη γλώσσα του έθνους Blackfeet, φανερά συγκινημένη.

Στη συνέχεια μίλησε στα αγγλικά.

«Είναι μια όμορφη κοινότητα και έθνος που με μεγάλωσε, που με ενθάρρυνε να συνεχίσω, να συνεχίσω να κάνω αυτό» είπε η Γκλάντστοουν.

«Σε αυτόν τον κλάδο, οι αυτόχθονες ηθοποιοί συνήθιζαν να λένε τα λόγια στα αγγλικά και μετά οι ηχολήπτες έπαιζαν τις ηχογραφήσεις ανάποδα για να επιτύχουν την απόδοση των αυτόχθονων γλωσσών στην κάμερα» ανέφερε.

Η Γκλάντστοουν ευχαρίστησε τη μητέρα της που της βρήκε δάσκαλο για τη γλώσσα των Blackfeet ως παιδί και έκανε μνεία στους αυτόχθονες Αμερικανούς που μεγάλωσαν επίσης σε αυτές τις κοινότητες, αφιερώνοντας το βραβείο σε «κάθε μικρό παιδί από τις περιοχές των Ινδιάνων» που έχει ένα όνειρο.

Η ταινία «Killers of the Flower Moon» βασίζεται σε αληθινά γεγονότα σχετικά με τις δολοφονίες των Ινδιάνων Osage και η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει στην ομιλία της τον συμπρωταγωνιστή της Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.