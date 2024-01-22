Σε μια ξεχωριστή συναυλία στη γενέτειρά του στο Μέμφις του Τενεσί, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake) χάρισε μία πρώτη γεύση στους θαυμαστές του, από την νέα του μουσική. Ο σταρ παρουσίασε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Selfish» στο Orpheum Theatre, οι στίχοι του οποίου μιλούν για την βαθιά αγάπη και τη ζήλια προς την σύντροφό του.

Μετά τη συναυλία, ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μικρό απόσπασμα του κομματιού, με πλάνα από την συναυλία του.

Παράλληλα ανεβασε και ένα αινιγματικό teaser για το επερχόμενο άλμπουμ του "Everything I Thought I Was".

Στο βίντεο ο Τίμπερλεϊκ κοιτάζει ένα ηλιοβασίλεμα με την πλάτη στην κάμερα, ενώ ακούγεται η φωνή του βραβευμένου με Όσκαρ Μπενίσιο ντελ Τόρο (Benicio Del Toro) να λέει: «Τι στο καλό κοιτάζει;».

Ήδη έχει λάβει χιλιάδες θετικά σχόλια από τους ακολούθους του στο Instagram, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Socialite Life, το τελευταίο του άλμπουμ «Man Of The Woods» είχε κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2018. Λίγες ώρες πριν από την συναυλία ο Τίμπερλεϊκ πραγματοποίησε μία σειρά από αινιγματικές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας τις με τα αρχικά «EITIW». Ήταν οι πρώτες αναρτήσεις του τραγουδιστή μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, λόγω των αποκαλύψεων για την προσωπική του ζωή που ήρθαν στο φως με την κυκλοφορία του βιβλίου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς(Britney Spears) «The Woman in Me».

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Everything I Thought I Was» δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.



