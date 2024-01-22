Στραβά ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ασημίνα Χατζηανδρέου. Η παίκτρια στην πρώτη αναμέτρηση βρήκε απέναντί της την δυνατότερη μαχήτρια, την Δώρα. Το "βουνό" ηττήθηκε και όπως γίνεται συνήθως, ο εκνευρισμός της ήταν φανερός.

Λίγο αργότερα η Κατερίνα Δαλάκα θα αντιμετώπιζε την Χρύσα. Όταν ρώτησε για την πίστα η Ασημίνα γύρισε και της είπε με ύποπτο ύφος: «Σιγά ρε Κατερίνα, με την Χρύσα παίζεις». Η Δαλάκα από την πλευρά της έχει δείξει και αυτή το ανταγωνιστικό της πνέυμα, και δεν θα μπορούσε να αφήσει αυτό το σχόλιο αναπάντητο.«Μπορείς να την πάρεις εσύ μετά αν αυτό είναι το πρόβλημά σου» είπε, υπονοώντας ότι η Ασημίνα μάλλον αντέδρασε έτσι γιατί θεωρεί ότι εκείνη φορτώθηκε δύσκολη αντίπαλο.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.