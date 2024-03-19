Survivor 2024: Ρεσιτάλ ερμηνείας από Ασημίνα & Δαλάκα!

Είναι γνωστή, όχι μόνο από το φετινό, αλλά και από τα προηγούμενα Survivor, η μαχητικότητα στα αγωνίσματα, των δύο κόκκινων παικτριών, Ασημίνας Χατζηανδρέου και Κατερίνας Δαλάκα. Αυτό που δεν ήταν μέχρι σήμερα γνωστό ήταν το τραγουδιστικό τους ταλέντο. Οι δύο παίκτριες με αφορμή την απότομη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού και την ξαφνική μπόρα, ξεκίνησαν να τραγουδούν "Και θυμάμαι, θυμάμαι χειμώνας βροχή..." του Στέλιου Ρόκκου.



