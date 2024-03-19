Η παραγωγή της νέας ταινίας «A Complete Unknown», με τον βραβευμένο πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο του θρυλικού μουσικού Μπομπ Ντίλαν βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πρώτες φωτογραφίες του έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το People, ο σταρ εθεάθη σε γύρισμα στην Νέα Υόρκη να φοράει ένα τζιν παντελόνι, χακί τζάκετ, γάντια και ένα πλεκτό κασκόλ, ενώ στο χέρι του κρατούσε μία φθαρμένη θήκη κιθάρας και στο ώμο του είχε ένα μεγάλο κίτρινο σακίδιο.

More photos of Timothée Chalamet as Bob Dylan on the set of ‘A Complete Unknown’ today! pic.twitter.com/KFURYH1oCD — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) March 17, 2024

Τη σκηνοθεσία της πολυαναμενόμενης ταινίας υπογράφει ο Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία θα επικεντρωθεί στην είσοδο του Ντίλαν στη φολκ μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης κατά τη δεκαετία του ΄60, μετά την μετακόμισή του από τη Μινεσότα.

Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Ελ Φάνινγκ, Μόνικα Μπαρμπάρο, Έντουαρντ Νόρτον, Νικ Όφερμαν και Μπόιντ Χόλμπρουκ.

Προς το παρόν η Searchlight Pictures δεν έχει ορίσει ημερομηνία κυκλοφορίας για την ταινία «A Complete Unknown».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

