Στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 γεννήθηκε ο Τζιμ Μόρισον, ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της εποχής του, που έζησε μία έντονη, αλλά και σύντομη ζωή. Ο αντισυμβατικός τραγουδιστής των «The Doors», αποτελεί μέχρι και σήμερα την φυσιογνωμία που καθόρισε ένα σημαντικό κομμάτι της ροκ μουσικής σκηνής.

Ως γιος στρατιωτικού, χρειάστηκε πολλές φορές να αλλάξει σχολείο και κοινωνική ζωή. Το Λος Άντζελες όμως τον κέρδισε και εκεί τελείωσε τις σπουδές του. Συγκεκριμένα, αποφοίτησε από την Καλών Τεχνών και όσο φοιτούσε, κατάφερε να δημιουργήσει δύο δικές του ταινίες και να γνωρίσει πολλούς συγγραφείς και ανθρώπους των τεχνών.

Με την ποίηση πάντα είχε καλές σχέσεις, η συναναστροφή του όμως με άτομα που την αγαπούσαν εξίσου και οι συζητήσεις τους για αυτή, τον ώθησε να ασχοληθεί πιο σοβαρά με αυτόν τον τομέα.

Το κεφάλαιο Doors

Όταν το 1965 ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία του γνωστού ροκ συγκροτήματος «The Doors», το οποίο ίδρυσε με τον συμφοιτητή του Ρέι Μάνζαρεκ, ο ταλαντούχος μουσικός είχε δύο σημαντικούς ρόλους. Χάριζε την ξεχωριστή του φωνή, αλλά και το ταλέντο του στην ποίηση, καθώς ο Τζιμ Μόρισον ήταν και στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών του συγκροτήματος.

Το 1967, οι Doors γνώρισαν επιτυχία με το κομμάτι «Light My Fire», το οποίο έφτασε το νούμερο ένα στα Billboard Hot 100. Από εκείνη την μέρα, η πορεία του ροκ συγκροτήματος ήταν μόνο ανοδική, μέχρι το 1971, που αναγκάστηκε να διακοπεί απότομα.

Στις 3 Ιουλίου του 1971, και ενώ ήταν μόλις 27 ετών, το άστρο του Τζιμ Μόρισον έσβησε στο Παρίσι. Ο θάνατος του για πάντα θα αποτελεί μυστήριο, τόσο λόγω της έλλειψης αυτοψίας, όσο και λόγω της περίεργης συμπεριφοράς της συντρόφου του, Πάμελα Κούρσον, μετά τον θάνατό του.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι η καρδιακή ανακοπή από την χρόνια χρήση ναρκωτικών, σε συνδυασμό με κάποια προβλήματα υγείας που είχε. Δεν λείπουν όμως και οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτόν, που περιλαμβάνουν την δολοφονία του αλλά και την σκηνοθεσία του θανάτου του, για να μπορέσει επιτέλους να ζήσει την ζωή που ήθελε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

