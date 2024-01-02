Σε έναν προσωπικό απολογισμό της χρονιάς προχώρησε η Αμερικανίδα ηθοποιός, Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ. Με μία φωτογραφία της χωρίς ίχνος μακιγιάζ αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Ιnstagram ότι το 2023 έζησε πολλές προσωπικές δυσκολίες, τις οποίες δεν θέλησε να μοιραστεί δημόσια.

«Αυτή τη χρονιά πέρασα πολλά που κανείς δεν ξέρει και είμαι ευγνώμων», ξεκίνησε την ανάρτησή της η ηθοποιός. «Πέρασα υπέροχα στο σπίτι με τα παιδιά μου. Έμαθα να μαγειρεύω καλύτερα. Έμαθα ότι δεν πειράζει να αφιερώνω χρόνο για τον εαυτό μου ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά. Προσευχήθηκα πολύ, γέλασα περισσότερο από ποτέ...και έμαθα να αγαπώ τη γυμναστική με κέρδος την ψυχική μου υγεία. Ρίσκαρα με τον εαυτό μου για τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Ήρθα αντιμέτωπη με την θλίψη και μπόρεσα να αφήσω κάποια να φύγουν», επισήμανε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός, η οποία μοιράζεται τα τρία της παιδιά με τον επίσης ηθοποιό, Μπράιαν Χάλλισεϊ.

«Ένιωσα τη μαμά μου γύρω μας και είδα σημάδια ότι ήταν. Είπα αντίο σε πράγματα που δεν βοηθούν τη θετικότητα στη ζωή μου. Έκανα χώρο για πολλά καλά πράγματα το 2024. Γιόρτασα 10 χρόνια με τον άνθρωπό μου. Έκανα μερικά τατουάζ. Και πραγματικά άφησα ό,τι χρειαζόμουν να μάθω, να με διδάξει. Και έτσι, είμαι εδώ. Ευτυχισμένη, ευλογημένη, ευγνώμων και γεμάτη ελπίδα. Θα προσεύχομαι ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος φέτος και όλοι να δουν λιγότερο πόνο, φόβο και στεναχώρια. Αγάπη σε όλους και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!», συμπλήρωσε η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.