«Wonka»: Η ταινία με τον Timothée Chalamet στην κορυφή του box office

Η ταινία «Wonka», η οποία επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτή τη φορά με τον ταλαντούχο Τίμοθι Σαλαμέ, κατέκτησε την κορυφή του box office την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κλείνοντας το 2023 με μια γλυκιά νότα από άρωμα σοκολάτας, αναφέρει το Variety.

Η ταινία του Πολ Κινγκ με κορυφαίο καστ ηθοποιών μεταξύ των οποίων οι Ολίβια Κόλμαν (Olivia Colman), Χιου Γκραντ (Hugh Grant), Σάλι Χόκινς (Sally Hawkins), Μάθιου Μπέιντον (Matthew Baynton), Ρόουαν Άτκινσον (Rowan Atkinson) και Τζιμ Κάρτερ (Jim Carter) συγκέντρωσε $22,7 εκατ. το Σαββατοκύριακο και $29,5 εκατ. το τετραήμερο των εορτών με τις συνολικές εισπράξεις στις ΗΠΑ να ανέρχονται στα 140,2 εκατ. δολάρια. Στον υπόλοιπο κόσμο τα κέρδη της διάσημης παραγωγής της Warner Bros με προϋπολογισμό $125 εκατ. κυμαίνονται κοντά στα 400 εκατ. δολάρια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Aquaman and the Lost Kingdom» με τον Τζέισον Μομόα όπου το δεύτερο Σαββατοκύριακό του συγκέντρωσε 19,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ταινία της Universal Pictures «Migration» βρίσκεται στην τρίτη θέση με 17,2 εκατομμύρια δολάρια.

Την πεντάδα ολοκληρώνουν οι ταινίες «The Color Purple» με $13 εκατ. και το «Anyone But You» με $9 εκατ., ενώ ακολουθεί έκτο το «The Boys in the Boat» του Τζορτζ Κλούνεϊ με 8,3 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

