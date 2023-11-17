Jeffrey Donovan: Αποχωρεί από το «Νόμος και Τάξη»

Μετά από τη συμμετοχή του σε δύο σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Νόμος και Τάξη» (Law & Order), ο ηθοποιός Τζέφρι Ντόνοβαν αποχωρίζεται τον ντετέκτιβ Φρανκ Κοσγκρόουβ, τον ήρωα που υποδύθηκε κατά τις σεζόν 21 και 22.

Jeffrey Donovan is not returning for another season of 'Law & Order.'https://t.co/oKL9d5lLXO November 16, 2023

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο ηθοποιός δεν θα εμφανιστεί στην 23η σεζόν, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2024 με 13 ολοκαίνουργια επεισόδια.

Η σειρά προβάλλονταν από το 1990 έως το 2020 και μετά από μία μακροχρόνια παύση επανήλθε το 2022 με τη σεζόν 21 και με τον Ντόνοβαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

