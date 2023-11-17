I'm a Celebrity - Μ. Καλάβρια: Τσακώθηκε με την Αγγελική και αποχώρησε από το παιχνίδι

Όσο περνούν τα επεισόδια το I'm a Celebrity γίνεται όλο και πιο σκληρό. Η στρατηγική καταλαμβάνει συνεχώς περισσότερο χώρο και χρόνο στο παιχνίδι, και ως εκ τούτου οι εντάσεις είναι πολύ συχνές.

Κάπως έτσι Αγγελική Ηλιάδη και Μαρία Καλάβρια έφτασαν να τσακώνονται και μάλιστα με άσχημους χαρακτηρισμούς. Για την ακρίβεια η Μαρία είπε: «Μην τα κάνεις αυτά στην ηλικία σου, είσαι ψέυτικη ολόκληρη».

Στη διαδικασία αποχώρησης της εβδομάδας, στην τελική τριάδα έμειναν η Ιωάννα, η Μαρία και ο Τάσος Ξιαρχό. Ο τελευταίος κατάφερε να κερδίσει τη δοκιμάσία, ενώ η Μαρία Καλάβρια επέλεξε να πει τη μαγική φράση και να απαλλαγεί από τα μαρτύριά της.

Την ώρα που αποχαιρετούσε το παιχνίδι η Μαρία, η Ιωάννα δεν άντεξε και ξέσπασε για την αποχώρηση της φίλης της.



