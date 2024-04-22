Owen Wilson: Πήγε με τα παιδιά του σε αγώνα των Los Angeles Football Club

Ο Όουεν Γουίλσον πέρασε το Σαββατοκύριακο με τα δυο του παιδιά, τον 13χρονο Ρόμπερτ και τον 10χρονο Φιν. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε να παρακολουθούν τον αγώνα των Los Angeles Football Club με τους New York Red Bulls στο BMO Stadium του Λος Άντζελες.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο ηθοποιός και τα αγόρια του εθεάθησαν να επευφημούν την LAFC κρατώντας μία φανέλα του επιθετικού Denis Bouanga.

Σύμφωνα με το «People», ο διάσημος πρωταγωνιστής κρατά την ιδιωτική του ζωή επτασφράγιστο μυστικό και είναι ελάχιστες οι φορές που έχει μιλήσει για τα παιδιά του, τον Ρόμπερτ με την πρώην φίλη του Jade Duell, τον Φιν με την άλλοτε προπονήτριά του, Caroline Lindqvist, ενώ είναι επίσης πατέρας της 5χρονης Λίλα με την Varunie Vongsvirates.

Owen Wilson and His Kids Make Rare Outing to Cheer on L.A. Soccer Team https://t.co/xNgcpBaGHK — People (@people) April 22, 2024

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι LAFC έχουν προσελκύει διάσημα ονόματα στους αγώνες τους όπως ο πρίγκιπας Χάρι, ο Γουίλ Φάρελ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τζέισον Σουντέικις, η Σελένα Γκόμεζ και ο ράπερ Tyga.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.