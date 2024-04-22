Λογαριασμός
Owen Wilson: Πήγε με τα παιδιά του σε αγώνα των Los Angeles Football Club

Ο διάσημος πρωταγωνιστής κρατά την ιδιωτική του ζωή επτασφράγιστο μυστικό και είναι ελάχιστες οι φορές που έχει μιλήσει για τα παιδιά του

Ο Owen Wilson

Ο Όουεν Γουίλσον πέρασε το Σαββατοκύριακο με τα δυο του παιδιά, τον 13χρονο Ρόμπερτ και τον 10χρονο Φιν. Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε να παρακολουθούν τον αγώνα των Los Angeles Football Club με τους New York Red Bulls στο BMO Stadium του Λος Άντζελες.

Ο Owen Wilson

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που είδαν το φως της δημοσιότητας ο ηθοποιός και τα αγόρια του εθεάθησαν να επευφημούν την LAFC κρατώντας μία φανέλα του επιθετικού Denis Bouanga.

Σύμφωνα με το «People», ο διάσημος πρωταγωνιστής κρατά την ιδιωτική του ζωή επτασφράγιστο μυστικό και είναι ελάχιστες οι φορές που έχει μιλήσει για τα παιδιά του, τον Ρόμπερτ με την πρώην φίλη του Jade Duell, τον Φιν με την άλλοτε προπονήτριά του, Caroline Lindqvist, ενώ είναι επίσης πατέρας της 5χρονης Λίλα με την Varunie Vongsvirates.

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι LAFC έχουν προσελκύει διάσημα ονόματα στους αγώνες τους όπως ο πρίγκιπας Χάρι, ο Γουίλ Φάρελ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τζέισον Σουντέικις, η Σελένα Γκόμεζ και ο ράπερ Tyga.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

