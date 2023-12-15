I'm celebrity get me out of here - Τάσος Ξιαρχό: Ο βασιλιάς της ζούγκλας - Βίντεο

Μετά από μία πολύ δυνατή μονομαχία με τον Πάνο Καλίδη, ο Τάσος Ξιαρχό κατάφερε και πήρε τη νίκη στο τελικό αγώνισμα του «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE»!

Ο χορογράφος και χορευτής αφιέρωσε τη νίκη του στην Αγγελική Ηλιάδη ενώ μιλώντας για το παιχνίδι δήλωσε πως το πιο σημαντικό είναι το ό,τι οι celebrities κατάφεραν να αφήσουν στην άκρη τις όποιες μεταξύ τους διαμάχες και αγωνίστηκαν μαζί για καλό σκοπό. Αυτό για εκείνον αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ό,τι «το καλό ενώνει τους ανθρώπους». Απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού ο Τάσος είπε πως μετά τη συμμετοχή του στο παιχνίδι «νιώθει άλλος άνθρωπος» ενώ τόνισε πως «όλα μπορούν να γίνουν αρκεί να μη σκέφτεσαι αρνητικά και να αγαπάς όσο παραπάνω μπορείς. Κι αν κάνεις λάθη να συγχωρείς τον εαυτό σου και να προχωράς.»

Το τελευταίο επεισόδιο του «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE» ξεκίνησε με μία πολύ γλυκιά αναδρομή στις καλύτερες και πιο διασκεδαστικές στιγμές των celebrities στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Γιώργος Χειμωνέτος, ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο Πάνος Καλίδης, ο Τάσος Ξιαρχό και ο Νίκος Αναδιώτης συμμετείχαν σε μία δοκιμασία που συνδύαζε πολλά διαφορετικά στοιχεία όπου έπρεπε να συλλέξουν 22 αστέρια. Ο πρώτος που την ολοκλήρωσε ήταν ο Τάσος Ξιαρχό, ακολούθησε ο Πάνος Καλίδης και στη συνέχεια ο Νίκος Αναδιώτης.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα αποχαιρέτησαν τους τρεις παίκτες που δεν προκρίθηκαν και ανακοίνωσαν στον Τάσο Ξιαρχό και στον Πάνο Καλίδη πως είναι οι δύο φιναλίστ. Οι δύο παίκτες επέστρεψαν στο camp για να περάσουν την τελευταία τους νύχτα κάτω από τα αστέρια της ζούγκλας.

Το επόμενο αγώνισμα ήταν σε μεγάλο ύψος και απαιτούσε ταχύτητα και τόλμη! Οι δύο φιναλίστ ανέβηκαν με ανεμόσκαλα σε μία αρκετά ψηλή κατασκευή με τρία επίπεδα από την οποία έπρεπε να αφαιρέσουν ο καθένας 12 αστέρια. Ακολουθούσε ένα άλμα στο φτερό ενός σταθερού αεροπλάνου και στη συνέχεια ένα δεύτερο άλμα στο κενό! Ο Τάσος Ξιαρχό αποδείχτηκε γρηγορότερος με τον Πάνο Καλίδη να απέχει μόλις ένα κουτί.

Τη στέψη του «Βασιλιά της ζούγκλας» έκανε η Καλομοίρα και όλοι μαζί επιβιβάστηκαν στο… αεροπλάνο για επιστροφή!

Πηγή: skai.gr

