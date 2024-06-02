Τελ Αβίβ: Διαδηλωτές απαιτούν η κυβέρνηση του Ισραήλ να κλείσει συμφωνία για τους ομήρους

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το σχέδιο που παρουσιάστηκε προχθές από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Συμφωνία για τους ομήρους τώρα», απαιτούσε διαδηλώτρια που είχε μεταμφιεστεί σε άγαλμα της Ελευθερίας, ανάμεσα σε θάλασσα σημαιών του Ισραήλ.

«Ο Μπάιντεν είναι η μόνη μας ελπίδα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη διαδηλώτρια, η Αμπιγκέιλ Τσουρ, 34 ετών.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πρότεινε νέο οδικό χάρτη ενόψει πλήρους κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές κράταγαν μεγάλο πανό με το σύνθημα «Μπάιντεν, σώσε τους από τον Νετανιάχου».

Οι περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους που μίλησαν στο AFP δεν έκρυψαν πως φοβούνται ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία.

Για την Ντίτι Καπουάνο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός ενδιαφέρεται περισσότερο για την «εξουσία» του από ό,τι για την τύχη των ομήρων.

«Ελπίζω ο κ. Μπάιντεν να ασκήσει επαρκή πίεση ώστε η κυβέρνηση και ο κ. Νετανιάχου να δεχθούν τη συμφωνία», συνέχισε η 46χρονη με την ισραηλινή σημαία στους ώμους.

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων ανέφερε πως θα απαιτήσει «η ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει αμέσως τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και να ξαναφέρει σπίτι όλους τους ομήρους».

«Θα ζητήσουμε επίσης όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης και τα μέλη του συνασπισμού να δεσμευτούν δημόσια να υποστηρίξουν τη συμφωνία και να μην επιτρέψουν (...) να τορπιλιστεί και να θέσουν σε κίνδυνο τους ομήρους», πρόσθεσε η συλλογικότητα.

Ακροδεξιοί ισραηλινοί υπουργοί απαίτησαν να παραιτηθούν, να ρίξουν την κυβέρνηση αν ο κ. Νετανιάχου προχωρήσει στο κλείσιμο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία», αντέτεινε ο Γκλικ Γκιλάντ, 51 ετών, κρατώντας πελώρια αμερικανική σημαία. «Είμαστε αρκετά δυνατοί για να ασχοληθούμε με τον πόλεμο μετά. Καταρχήν ας τους ξαναφέρουμε σπίτι», πρόσθεσε.

«Ελπίζω επειδή εμπιστεύομαι τον λαό μου, όχι επειδή εμπιστεύομαι την κυβέρνησή μου», συνόψισε η Ντορίτ Λαόρ, διαδηλώτρια 60 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

