Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ανέστειλε τις επιχειρήσεις στη Ράφα

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έκανε γνωστό πως πλέον ανέστειλε τις επιχειρήσεις της στη Ράφα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγουν στην πόλη αυτή, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, από τις αρχές του Μαΐου.

Το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή αναγκάστηκε να αναστείλει την παροχή «υγειονομικών και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών στη Ράφα», τόνισε μέσω X ο επικεφαλής του Φιλίπ Λαζαρινί χθες Σάββατο το βράδυ.

Η υπηρεσία δρα πλέον κυρίως στη Χαν Γιούνις, μερικά χιλιόμετρα βόρεια από τη Ράφα, και στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου. «Ξαναρχίσαμε τις επιχειρήσεις στη Χαν Γιούνις παρότι όλες οι εγκαταστάσεις μας έχουν υποστεί ζημιές», διευκρίνισε ο κ. Λαζαρινί.

Εκπρόσωπος του UNRWA επιβεβαίωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως όλο το προσωπικό της υπηρεσίας έφυγε από τη Ράφα και πλέον εργάζεται στη Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε χθες τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα, αψηφώντας τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί την πόλη, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, κρησφύγετο των «τελευταίων», κατ’ αυτή, ταγμάτων του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που ορκίστηκε να αφανίσει μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου.

Κατά τον ελβετό επικεφαλής του UNRWA, στη Χαν Γιούνις και στη Γάζα έχουν καταφύγει πλέον 1,7 εκατ. Παλαιστίνιοι.

Ο κ. Λαζαρινί διευκρίνισε πως και τα 36 καταφύγια της υπηρεσίας στη Ράφα είναι πια άδεια.

Τόνισε πως χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι είναι αναγκασμένοι να ζουν στα συντρίμμια της Χαν Γιούνις, όπου διεξάγονταν βομβαρδισμοί και μάχες για μήνες, και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις του UNRWA στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

