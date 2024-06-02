Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης διεξήγαγαν έξι επιχειρήσεις, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, αμερικανικό αντιτορπιλικό και τρία εμπορικά πλοία στα ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός τους για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρι, χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τον κ. Σάρι, η οργάνωση «στοχοποίησε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower με πυραύλους και drones», για «δεύτερη» φορά μέσα στις «τελευταίες 24 ώρες», ενώ αποπειράθηκε επίσης να πλήξει αμερικανικό αντιτορπιλικό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακόμη, στο στόχαστρό της μπήκαν τρία εμπορικά πλοία, τα Abliani, Maina και Aloraiq, αντίστοιχα τα δυο πρώτα στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Θάλασσα και το τρίτο στον Ινδικό Ωκεανό.

Προχθές Παρασκευή, οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων κινούμενων ανοικτά της Υεμένης, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον θέσεών τους, στους οποίους σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, κατ’ αυτούς.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν υεμενίτικο σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε επίσης νωρίτερα φέτος από την ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Η δράση των Χούθι έχει αναγκάσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τα πλοία τους, να τα στέλνουν πλέον να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, καθιστώντας πολύ πιο δαπανηρές και χρονοβόρες τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

