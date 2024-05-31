Taylor Swift: Μια θεά που το «βασίλειό» της είναι καλύτερο από τα τραγούδια της

Είναι η Taylor Swift τόσο μεγάλη υπόθεση; Για να είμαστε δίκαιοι το «The Eras Tour» είναι το πιο μεγαλειώδες, συγκλονιστικό, εκλεπτυσμένο σόου στη συλλογική μνήμη του δυτικού κόσμου. Αποτελεί μια αριστοτεχνική άσκηση στη μαζική αποπλάνηση μέσω της υπερβολής.

Στη συναυλία της Swift στη Μαδρίτη, το μόνο που μπορούσε να κάνει κάποιος ήταν να απολαύσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου (έχεις ακόμα πράγματα να μάθεις Rosalía), που ξεδιπλώθηκε σε τρεις ώρες και 19 λεπτά, αλλά χωρίς την αίσθηση ότι η «ντίβα» φείδεται ενέργειας ή ότι δεν ξέρει αν βρίσκεται στη Μαδρίτη ή στη Σεβαστούπολη.

Η αλήθεια είναι ότι τα βραχιόλια με τα φώτα, που αναβοσβήνουν στον ρυθμό της μουσικής, είχαν ήδη παρουσιαστεί από τους Coldplay στο στάδιο Vicente Calderón το 2012, πράγμα που όσον αφορά στην τεχνολογία πάνω στη σκηνή είναι σαν να μιλάμε για εκατό χρόνια πριν. Αλλά οι πασαρέλες, οι κινητές πλατφόρμες που «καταπίνουν» την καλλιτέχνιδα, της οπτικοακουστικής παραγωγής και των ειδικών εφέ «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 65.000 «ψυχές» έδωσαν το «παρών» σε αυτή τη συναυλία. Το πιο περίεργο, ακόμα και συγκινητικό στοιχείο της όλης υπόθεσης, όπως γράφει η «El Pais», είναι ότι η Taylor φάνηκε να συγκινείται όταν είδε, για άλλη μια βραδιά, το χάος που είχε προκαλέσει γύρω της. Αλλά αυτή είναι η Taylor Swift… «Σαρώνει» τα πάντα στο πέρασμά της.

Γιατί η Swift γνωρίζει ότι γεννήθηκε για να γίνει «βασίλισσα» και να μην παραιτηθεί από το στέμμα για πολλά χρόνια ακόμη. Η καλλιτέχνιδα είναι ένα «διαμάντι» πάνω στη σκηνή. Ακούγοντας, όμως, προσεκτικά 45 τραγούδια επί τρεις ολόκληρες ώρες, επιβεβαιώνονται οι υποψίες ότι το ρεπερτόριό της, ήδη στο ενδέκατο άλμπουμ, δεν είναι παράλληλο με αυτόν τον υπέρτατο ενθουσιασμό που «γεννά».

Είναι πλέον σαφές ότι αν επιμείνουμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μούσα των ημερών μας, θα πρέπει να ανεβάσουμε και τον πήχη της τραγουδοποιίας στα επίπεδα της σκηνοθεσίας της. Και να σημειώσουμε ότι, στους καιρούς της υποτιθέμενης ποικιλομορφίας και των 90.000 νέων τραγουδιών κάθε Παρασκευή στο Spotify, η απρόσκοπτη ομοφωνία αποτελεί ένα όμορφο παράδοξο.

