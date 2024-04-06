Ο Aμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντάνι Χιούστον, ο υποψήφιος για Όσκαρ Γκράχαμ Γκρην, ο Μάρτιν Σενσμάιερ, ο Όλιβερ Τρεβένα και ο ΝτεΒόν Νίξον ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Τζόελ Κίναμαν και την Κάρα Τζέιντ Μάιερς στο νέο θρίλερ «Ice Fall».

Σε σενάριο του George Mahaffey η νέα ταινία επικεντρώνεται «σε έναν νεαρό ιθαγενή θηροφύλακα που συλλαμβάνει έναν περιβόητο λαθροκυνηγό για να ανακαλύψει στη συνέχεια ότι γνωρίζει που έχει πέσει ένα αεροπλάνο γεμάτο εκατομμύρια δολάρια όταν συνετρίβη πάνω από μία παγωμένη λίμνη. Ωστόσο αναγκάζεται να συνεργαστεί μαζί του προσπαθώντας να διαφύγουν όταν μια ομάδα εγκληματιών και διεφθαρμένων αστυνομικών μαθαίνει που βρίσκεται ο λαθροθήρας».

«Το «Ice Fall» είναι ένα έξυπνο και συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ γεμάτο αισθήματα και εξαπατήσεις, με φόντο τα παγωμένα στοιχεία της φύσης. Με σκηνοθέτη τον Stefan Ruzowitzky στο τιμόνι, είμαστε ευτυχείς που οι κάμερες είναι έτοιμες να γυρίσουν αυτό το θρίλερ των έντονων συγκινήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Arclight Films και παραγωγός, Γκάρι Χάμιλτον.

Σύμφωνα με το Deadline τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Βουλγαρία.

