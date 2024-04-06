Η οικογένεια είναι ένα βήμα πριν τη διάλυση καθώς ένα ένα τα μυστικά του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας λέει στον Λουκά πως είναι αποφασισμένος να χωρίσει με τη Μάρμω, όμως δεν μπορεί να το κάνει όσο είναι Υπουργός του Μεταξά γιατί το σκάνδαλο που θα ξεσπάσει θα βλάψει πρωτίστως τη Μάρμω και τον ανιψιό του. Αποφασίζει να κάνει λίγη υπομονή ακόμα και να συνεχίζει να παριστάνει πως δεν γνωρίζει τίποτα για την απιστία της γυναίκας του.

Παράλληλα, η Μάρμω κι ο Κίτσος, γεμάτοι ενοχές, προσπαθούν να πείσουν τους εαυτούς τους πως αυτό που τους έχει αναγκάσει η Χρυσοστόμη να κάνουν, να μην μιλήσουν δηλαδή στον Ανδρέα, είναι το σωστό.

Οι κατασκευασμένες αποδείξεις του Μαρμάρη που ενοχοποιούν τη Μιρέλλα ως κατάσκοπο φτάνουν στο γραφείο του Μεταξά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της Μιρέλλας έχει ξεκινήσει.

Η Μερόπη, παρά τις ρητές εντολές του γιου της, αποφασίζει να τον αγνοήσει και να βρει τόσο τον Φάνη όσο και τη Δέσποινα. Και αφού τους πει πως γνωρίζει πια ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του άντρα της, θα κόψει κάθε σχέση και δεσμό μαζί τους…



