Η μεταμόρφωση του Κρίστιαν Μπέιλ σε Φρανκενστάιν είναι, πραγματικά, συγκλονιστική. Οι πρώτες φωτογραφίες από την ταινία «Η νύφη», της Maggie Gyllenhaal, μας δίνουν μια πρώτη γεύση για την ταινία.

Η σκηνοθέτις, η οποία συνεργάζεται με τη Warner Bros. για την ταινία εποχής, μοιράστηκε στο Instagram εικόνες από ένα πρόσφατο δοκιμαστικό της κάμερας. Το τέρας του Μπέιλ κάνει το ντεμπούτο του μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ, Τζέσι Μπάκλεϊ (τη θυμόμαστε από το «The Lost Daughter») στον ρόλο της ομώνυμης νύφης.

Η Gyllenhaal έχει συγκεντρώσει ένα all-star cast για την ταινία. Μαζί με τους δύο ηθοποιούς πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Penélope Cruz, Peter Sarsgaard και Annette Bening. Το συνεργείο της ταινίας περιλαμβάνει τον κινηματογραφιστή του «Joker», Lawrence Sher.

Η ταινία διαδραματίζεται στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 και δίνει μια νέα εκδοχή στην εμβληματική ιστορία του Φρανκενστάιν. Η δολοφονημένη νεαρή γυναίκα αναβιώνει, αλλά η νέα της ζωή εκπλήσσει τους δημιουργούς της, καθώς λαχταρά τον έρωτα και πυροδοτεί ένα ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα. Μαζί με την πρώτη ματιά στον ηθοποιό, η Gyllenhaal μας έδωσε, επίσης, μια πρώτη γεύση από τη «νύφη»…

Η ταινία είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια της Gyllenhaal. Η πρώτη της ήταν το «The Lost Daughter», το οποίο κυκλοφόρησε με επιτυχία από το Netflix το 2021. Η ταινία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα 94α βραβεία Όσκαρ: καλύτερης ηθοποιού (Olivia Colman), καλύτερης γυναικείας ερμηνείας (Buckley) και καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

"It's alive! It's alive!"



Christian Bale is Frankenstein’s monster in a first look at Maggie Gyllenhaal’s “The Bride.”



Warner Bros. is opening the film in theaters and Imax on Oct. 2, 2025. https://t.co/7SegskMPL4 — Variety (@Variety) April 4, 2024

Η Warner Bros. πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.