Η θρυλική Τζόνι Μίτσελ επιστρέφει στο Spotify και οι θαυμαστές της την αποθεώνουν

Η θρυλική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Τζόνι Μίτσελ (Joni Mitchell) επανέφερε πριν από λίγες ημέρες το μουσικό της περιεχόμενο στο Spotify τερματίζοντας τη διετή διαμαρτυρία της για τη συνεργασία του Τζο Ρόγκαν και τη φιλοξενία του podcast «The Joe Rogan Experience» στην υπηρεσία streaming.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός podcaster είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τις απόψεις του για την προστασία κατά της Covid-19.

Πρώτος απέσυρε τη μουσική του από το Spotify ο Καναδός καλλιτέχνης Νιλ Γιανγκ (Neil Young) o οποίος επίστρεψε επέστρεψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Oι θαυμαστές της εμβληματικής τραγουδίστριας γέμισαν με όμορφα μηνύματα αγάπης τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρ' όλο που η επιστροφή της δεν ανακοινώθηκε δημόσια, αναφέρει το δημοσίευμα των Los Angeles Times.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας της από την υπηρεσία streaming η Μίτσελ επέστρεψε στη σκηνή, πήρε τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από το Berklee College of Music και απέσπασε το 10ο Grammy της με το «Joni Mitchell at Newport [Live]» που κυκλοφόρησε το 2023 σε παραγωγή της Μπράντι Καρλάιλ.

Φέτος γιορτάζει τα 56 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της, «Song to a Seagull», το οποίο την οδήγησε σε μια «ζωή γεμάτη με ποιητικές και συγκλονιστικές για την ψυχή μελωδίες», σύμφωνα με ανάρτησή της στο Instagram.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε τον Ιανουάριο, θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, στις 19 και 20 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

