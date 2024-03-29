My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικήτρια η Casablanca – Άφωνοι οι κριτές με τη Φωτεινή

Σε ένα ακόμα επεισόδιο του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, με θέμα, αυτή τη φορά το floral, άλλες διαγωνιζόμενες τα πήγαν πολύ καλά και άλλες ήταν εκτός θέματος.

Η Casablanca ήταν η νικήτρια της ημέρας με 12.3 και αφαίρεσε βαθμό από τη Σιμόν. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και η Δήμητρα Ζαφ. που βαθμολογήθηκε με 11.6.

«Είναι η πλήρης ακύρωση ενός look το 1», είπε η Κατερίνα Καραβάτου στη Δομινίκη που τη ρώτησε εάν έχει καταλάβει ότι το 1 αφορά look που δεν έχει τίποτα σωστό.

Η Σιμόν είπε χαμηλόφωνα πως έβαλε 3 στη Δήμητρα για να μην σχολιάσει την εμφάνισή της αλλά τελικά η Κατερίνα Καραβάτου τής έδωσε τον λόγο για να τη σχολιάσει.

Η Δομινίκη είπε πως η τσάντα που κρατά η Φωτεινή είναι για μεγαλύτερη γυναίκα, με την παίκτρια να της απαντά: «αυτό που λες είναι λίγο χαζό».

Στη συνέχεια η Νικολίνα είπε πως έκοψε έναν βαθμό από τη Φωτεινή γιατί το look δεν το έκανε μόνη της. Η Φωτεινή απάντησε: «Το είχα πάρει στην αρχή στην πλάκα για να μην τρελαθώ εδώ μέσα. Μην με προκαλείς. Αν έχω στυλίστα, φέρε μου αποδείξεις, αλλιώς βούλωσέ το». Άφωνοι έμειναν οι κριτές, με την Κατερίνα Καραβάτου να ζητά να ηρεμήσουν.

Έπειτα η Νικολίνα είπε πως τη στεναχώρησε πως κανένας δεν ζήτησε από τη Φωτεινή να της πει συγγνώμη. Ο Λάκης Γαβαλάς τής απάντησε.

Η Κατερίνα Καραβάτου ρώτησε τη Ζέτα τι λένε για τα προσωπικά της και εκείνη απάντησε: «φήμες».

Στη συνέχεια η Έβελυν Καζαντζόγλου είπε στη Ζέτα πως την έχει καταπιεί το παιχνίδι.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της παρουσιάστριας:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

