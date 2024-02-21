Survivor 2024: Κόκκινη ή μπλε η αποχώρηση

Θοδωρής Τουρκογεώργος, Αλέξης Παππάς, Σταμάτης Ταλαδιανός και Νίκος Γκάνος είναι η τελική λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση που θα παρακολουθήσουμε απόψε να μονομαχούν για την παραμονή τους στο Survivor.

Οι συζητήσεις για τις υποψηφιότητες και στις δύο παραλίες έχουν πάρει φωτιά ενώ εντονότερη φαίνεται να είναι η διάσπαση στο εσωτερικό της Μπλε ομάδας.

Δείτε το τρέιλερ

Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας ένα διπλό έπαθλο, επικοινωνίας και φαγητού. Ποιος θα καταφέρει να εξασφαλίσει τη νίκη;

Η μονομαχία φέρνει τους τέσσερις υποψήφιους αντιμέτωπους στο στίβο μάχης. Ποιος θα είναι εκείνος που θα διαλέξει τους στόχους και ποιος θα αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο;

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.