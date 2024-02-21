«Avatar: The Last Airbender»: Η μεγάλη πρεμιέρα πλησιάζει – Δείτε το τελικό trailer

Μόλις μία ημέρα απομένει μέχρι την κυκλοφορία της σειράς στις 22 Φεβρουαρίου και το Netflix, μοιράστηκε το τελευταίο τρέιλερ για το «Avatar: The Last Airbender».

Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη αναβίωση ζωντανής δράσης της αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή τον Άανγκ, τον νεαρό Άβαταρ, που μαθαίνει να ελέγχει τα τέσσερα στοιχεία (νερό, γη, φωτιά, αέρα), για να αποκαταστήσει την ισορροπία σε έναν κόσμο που απειλείται από το τρομακτικό Έθνος της Φωτιάς.

Η υπόθεση

Νερό. Γη. Φωτιά. Αέρας. Κάποτε, τα τέσσερα έθνη ζούσαν αρμονικά, με τον Άβαταρ, τον μάστερ όλων των τεσσάρων στοιχείων, να διατηρεί την ειρήνη μεταξύ τους. Τα πάντα άλλαξαν, όμως, μετά την επίθεση του Έθνους της Φωτιάς, που εξόντωσε τους Νομάδες του Αέρα και αποτέλεσε το πρώτο βήμα των δαμαστών της φωτιάς προς την κατάκτηση του κόσμου. Ο κόσμος, ενώ περιμένει τη μετενσάρκωση του Άβαταρ, έχει χάσει την ελπίδα του. Σαν ένα φως στο σκοτάδι όμως, η ελπίδα γεννιέται όταν ο Άανγκ (Γκόρντον Κόρμιερ), ένας νεαρός Νομάς του Αέρα –και ο τελευταίος του είδους του– ξυπνά για να πάρει τη θέση που του αξίζει ως ο επόμενος Άβαταρ.

Μαζί με τους νέους του φίλους, τον Σόκα (Ίαν Άουσλι) και την Κατάρα (Κιαουεντίο), αδέλφια και μέλη της Νότιας Φυλής του Νερού, ο Άανγκ ξεκινά ένα φανταστικό, καταιγιστικό ταξίδι για να σώσει τον κόσμο και να αντισταθεί στην τρομακτική επίθεση του Άρχοντα της Φωτιάς Οζάι (Ντάνιελ Ντάε Κιμ).

Με έναν ανελέητο πρίγκιπα στον θρόνο όμως, τον Ζούκο (Ντάλας Λιου), αποφασισμένο να τους πιάσει, η αποστολή δεν θα είναι εύκολη. Θα χρειαστούν βοήθεια από πολλούς συμμάχους και γλαφυρούς χαρακτήρες που θα γνωρίσουν στην πορεία.

Πηγή: skai.gr

