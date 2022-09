Η Πέππα το γουρουνάκι αποκτά συμμαθήτρια με δύο μαμάδες

Η Πέππα το γουρουνάκι, ένα από τα διάσημα παιδικά προγράμματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, «αγκαλιάζει» την διαφορετικότητα και προσθέτει στην σειρά έναν νέο χαρακτήρα.

Η Πέππα αποκτά μία νέα φίλη στο σχολείο, μία συμμαθήτρια που ανήκει σε οικογένεια με γονείς του ιδίου φύλου, ένα ζευγάρι γυναικών.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Οικογένειες» που προβλήθηκε στην Βρετανία εχθές, η Πένυ η πολική Αρκούδα, ζωγραφίζει την ιδιαίτερη οικογένειά της και ακούγεται να λέει στην Πέππα: «Έχω δύο μαμάδες».

Οι παραγωγοί της σειράς, σύμφωνα με την Daily Mail, αποφάσισαν να συμπεριλαβουν στην παιδική εκπομπή για πρώτη φορά ένα ζευγάρι του ίδιου φύλου, μετά από σχετικό γκάλοπ, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 23.000 υπογραφές.

