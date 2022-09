Τέρμα τα γιοτ και τα ρολόγια: Πώς οι κοιλιακοί έγιναν το νέο σύμβολο του στάτους για τους CEOs

Στο όχι και πολύ μακρινό παρελθόν, το σύμβολο του στάτους ενός CEO μεγάλης επιχείρησης ήταν πιθανότατα το σκάφος ή το ιδιωτικό του τζετ. Οι άνδρες κρίνονταν κυρίως από τα παπούτσια και τα ρολόγια τους, με την γενική άποψη να είναι πως ένας άνδρας μπορεί να είναι άσχημος, αρκεί να είναι πλούσιος. Όχι πια.

Αρκεί μια ματιά στο Instagram του Jeff Bezos για να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως παρατηρεί και η «βίβλος» του επιχειρείν, η Wall Street Journal, το νέο σύμβολο του στάτους ανάμεσα στους CEOs είναι οι κοιλιακοί.

Ο Jeff Bezos μοιάζει να φορά όλο και πιο στενά πουκάμισα τελευταία, τονίζοντας τους φουσκωμένους μύες του. Ο Ari Emanuel, CEO του γίγαντα της ψυχαγωγίας Endeavor, εντυπωσίασε με τους κοιλιακούς του όταν φωτογραφήθηκε πάνω σε σκάφος φέτος το καλοκαίρι στη Μύκονο, μαζί με τον Elon Musk. Ο Strauss Zelnick, στέλεχος του gaming ποζάρει με κολλητό μωβ μπλουζάκι στο Instagram του και ο CEO του Telegram, Pavel Durov, ανέβασε μία φωτογραφία του όπου εμφανίζεται ημίγυμνος πλάι σε μία πισίνα με την λεζάντα: «Πρέπει να αρχίσω να ποστάρω συχνότερα φωτογραφίες εδώ;».

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, υπάρχει μία εξήγηση γιατί αυτοί οι μεσήλικες άνδρες μοιάζουν ξαφνικά με μοντέλα σε διαφήμιση για σκόνες πρωτεΐνης. Πιθανότατα στα δύο χρόνια της τηλεργασίας και του εγκλεισμού διοχέτευσαν την ενέργειά τους στην άσκηση. Ίσως να βοηθά το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στη ζωή τους (ο 58χρονος Bezos χώρισε από την επί χρόνια σύζυγό του και πλέον φωτογραφίζεται παντού από τους παπαράτσι με τη νέα σύντροφό του, ενώ ο 61χρονος Emanuel μόλις παντρεύτηκε ξανά, αυτή τη φορά με μία σχεδιάστρια μόδας) ή ο μεταξύ τους ανταγωνισμός.

«Όποιος και εάν είναι ο λόγος, οι κοιλιακοί έχουν γίνει σύμβολο του στάτους στον κόσμο των επιχειρήσεων για το 2022», γράφει η Wall Street Journal, πιέζοντας τους μεσήλικες άνδρες να αναζητήσουν την τελειότητα, όπως γινόταν εδώ και χρόνια με τις γυναίκες.

Πλέον, οι CEOs δεν υπερηφανεύονται για τις ατελείωτες ώρες που περνούν στο γραφείο τους, αλλά για το πόσο συχνά γυμνάζονται, λέει ο entrepreneur Mark Cuban. «Νομίζω ότι η πανδημία και η τηλεργασία δημιούργησε την ευκαιρία για τα υψηλόβαθμα στελέχη να εστιάσουν στο fitness», εξηγεί. Όπως λέει, ο Emanuel κατάφερε να κλέψει όλη την προσοχή από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, τον Elon Musk, στις πρόσφατες διακοπές τους στην Ελλάδα, γιατί ήταν τόσο γυμνασμένος.

UFC owner Ari Emanuel is hosing down Elon Musk aboard a boat called Zeus. Fighters money is going to a good cause. pic.twitter.com/X54wA6wpRW