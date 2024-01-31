«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Πάνω απ' όλα ισορροπία

Σε διαφορετικούς ρυθμούς κινούνται σήμερα τα ζευγάρια στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»! Οι προηγούμενες νικήτριες Εβίτα και Μυρτιάννα μπαίνουν ξανά στην κουζίνα φορώντας τα… rollers τους ενώ η Αλεξάνδρα και η Παναγιώτα το νέο αντίπαλο, μαγειρικό ζευγάρι είναι πιο χαλαρές, όμως αποφασισμένες για τη νίκη.

Η Εβίτα μπαίνει σήμερα στην κουζίνα με περισσότερο κέφι και σιγουριά και βάζει τα δυνατά της για να μαγειρέψει «vegeterian tikka masala με χαλούμι και ρύζι» με την καθοδήγηση της Μυρτιάννας. Άραγε θα κερδίσει τα θετικά σχόλια του Έκτορα ή θα μείνει με τη σιγουριά;

Απέναντί τους, δυο παιδικές φίλες και συμφοιτήτριες με καταγωγή από την Πάτρα, η Αλεξάνδρα και η Παναγιώτα. Η Αλεξάνδρα έχει τελειώσει νομική, εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο αλλά θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Η Παναγιώτα είναι επίσης τελειόφοιτος της Νομικής. Οι δυο τους δεν ταιριάζουν καθόλου στον τρόπο ζωής τους αλλά με ένα μαγικό τρόπο τα βρίσκουν, έτσι σήμερα συνεργάζονται για να μαγειρέψουν «ψαρονέφρι με μαυροδάφνη και ρύζι». Ο χαλαρός ρυθμός της Παναγιώτας θα τη βοηθήσει σήμερα στη μαγειρική για να στήσει ένα πιάτο που αξίζει 1.000 ευρώ;

