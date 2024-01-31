Survivor: Ο Rob κατηγορείται για «αέρια» - Την είχε πατήσει και ο Μαρτίκας!

Πρωτοφανές ξέσπασμα στα χρονικά του Survivor από την Χρύσα σε βάρος του Rob. Η παίκτρια εξέφρασε την αγανάκτησή της με την κατάσταση του συμπαίκτη της όσον αφορά το κομμάτι της υγιεινής. Μεταξύ άλλων περιέγραψε ένα περιστατικό όπου ο Σκωτσέζος αερίστηκε την ώρα που σερβιρόταν το φαγητό, ενώ προσέθεσε και άλλες λεπτομέρειες που έκαναν κατανοητή την αντίδρασή της...
Ο Σπύρος Μαρτίκας στο Survivor All Star είχε κατηγορηθεί για την ίδια πράξη, αλλά σε πολύ πιο ήπιους τόνους και με χιουμοριστική διάθεση. Η φίλη του Αφροδίτη, είχε κάνει γνωστό το γεγονός αναφέροντας ότι αερίζεται όπου σταθεί και όπου βρεθεί.
